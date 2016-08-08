Иран и Азербайджан могут создать совместный банк

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Глава Центрального банка Ирана Валиулла Сейф заявил, что Иран и Азербайджан намерены создать совместный региональный банк и тем самым развивать финансовое взаимодействие двух стран.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство IRNA.

"Это предложение было выдвинуто с нашей стороны с целью углубления банковских отношений, а также упрощения процесса расчетных операций, и стало предметом соглашения. В будущем будут предприняты все необходимые шаги для основания этого банка", - заявил Сейф. Он также подчеркнул необходимость обеспечения безопасности финансовых операций для туристов и предпринимателей двух стран.

Как отмечает агентство, Сейф находится в составе делегации президента Ирана Хасана Рухани в Баку, где в понедельник, 8 августа, проходит встреча глав России, Азербайджана и Ирана.