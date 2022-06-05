Иран и Азербайджан будут совместно разрабатывать газовое месторождение "Шах-Дениз"

Иран и Азербайджан будут совместно разрабатывать газовое месторождение "Шах-Дениз".

Иран и Азербайджан будут совместно разрабатывать газовое месторождение "Шах-Дениз".

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил министр нефти Ирана Джавад Овджи.

По словам главы ведомства, ирано-азербайджанское партнерство в проекте "Шах-Дениз" является хорошей практикой для определения совместной работы на каспийских нефтегазовых месторождениях.

Он отметил, что развитие отношений со всеми странами, особенно с соседними, является основным направлением внешней политики администрации президента Ирана Ибрахима Раиси.

Овджи добавил, что президент уделяет особое внимание развитию отношений с соседними странами, в том числе с Азербайджанской Республикой, что является основной и принципиальной политикой 13-го правительства.