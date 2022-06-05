О нас

Иран и Азербайджан будут совместно разрабатывать газовое месторождение "Шах-Дениз"

Иран и Азербайджан будут совместно разрабатывать газовое месторождение "Шах-Дениз" Иран и Азербайджан будут совместно разрабатывать газовое месторождение "Шах-Дениз".
В регионе
5 июня 2022 г. 08:41
Иран и Азербайджан будут совместно разрабатывать газовое месторождение Шах-Дениз

Иран и Азербайджан будут совместно разрабатывать газовое месторождение "Шах-Дениз".

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил министр нефти Ирана Джавад Овджи.

По словам главы ведомства, ирано-азербайджанское партнерство в проекте "Шах-Дениз" является хорошей практикой для определения совместной работы на каспийских нефтегазовых месторождениях.

Он отметил, что развитие отношений со всеми странами, особенно с соседними, является основным направлением внешней политики администрации президента Ирана Ибрахима Раиси.

Овджи добавил, что президент уделяет особое внимание развитию отношений с соседними странами, в том числе с Азербайджанской Республикой, что является основной и принципиальной политикой 13-го правительства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İran: Azərbaycanla əlaqələrin inkişafına xüsusi diqqət yetiririk

Самое важное

Задержан начальник Шамкирского регионального управления культуры
Задержан начальник Шамкирского регионального управления культуры
4 июня 2022 г. 17:32
Министерство назвало причину блокировки интернет-ресурса РИА Новости в Азербайджане
Министерство назвало причину блокировки интернет-ресурса "РИА Новости" в Азербайджане
4 июня 2022 г. 15:47
Закир Гасанов провел служебное совещание
Закир Гасанов провел служебное совещание
4 июня 2022 г. 10:48
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении Абшерон намечен на будущий год 
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении "Абшерон" намечен на будущий год 
3 июня 2022 г. 17:24
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
2 июня 2022 г. 12:48
Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия 27-й Международной выставки Нефть и газ Каспия
ФотоИльхам Алиев принял участие в церемонии открытия 27-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия"
1 июня 2022 г. 23:20
ВР: Добыча с новой платформы на АЧГ начнется в конце будущего года
ВР: Добыча с новой платформы на АЧГ начнется в конце будущего года
1 июня 2022 г. 19:04
Асланбейли : Оценка запасов для проекта Шах Дениз-3 может начаться до конца года
Асланбейли : Оценка запасов для проекта "Шах Дениз-3" может начаться до конца года
1 июня 2022 г. 18:29
Лидер США: Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергобезопасности Европы
Лидер США: Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергобезопасности Европы
1 июня 2022 г. 13:45
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
1 июня 2022 г. 13:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi