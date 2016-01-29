​Иран и Airbus заключили соглашение на 22 млрд. евро

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В четверг, 28 января, во время встречи президента Ирана Хасана Рухани с главой французского государства Франсуа Олландом в Париже иранский перевозчик Iran Air подписал контракт на закупку 118 самолетов с Airbus.

Как передает Report со ссылкой на DW, сделка стоимостью в 22 млрд. евро стала первой из целого ряда бизнес-договоров, подписание которых является важной целью визита Рухани в Европу.

Контракт предусматривает поставку в Иран 73 дальнемагистральных авиалайнеров и 45 — среднемагистральных. В соглашение также входит обучение пилотов, обслуживание в аэропортах и поддержка в навигации, уточнили в Airbus.