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Иран готовится к строительству заводов по выпуску БПЛА в РФ и Беларуси

Иран готовится к строительству заводов по выпуску БПЛА в РФ и Беларуси Иран занимается подготовкой к строительству заводов по производству дронов в Беларуси и России. Это должно помочь Москве нарастить свою "армию" БПЛА, а Тегерану – привлечь валюту в страну.
В регионе
2 августа 2023 г. 08:43
Иран готовится к строительству заводов по выпуску БПЛА в РФ и Беларуси

Иран занимается подготовкой к строительству заводов по производству дронов в Беларуси и России. Это должно помочь Москве нарастить свою "армию" БПЛА, а Тегерану – привлечь валюту в страну.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на отчет ISW.

По информации аналитиков, 31 июля министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин на встрече с министром обороны Ирана бригадным генералом Мохаммадом Резой Аштиани обсуждали создание завода по производству дронов-камикадзе в Беларуси для поддержки российской войны в Украине.

Ранее иранские инженеры изучали возможность трансформации завода в Гомеле, Беларусь, в предприятия по производству дронов. В июне США сообщили, что Иран помогает России построить завод по производству дронов в Елабуге, РФ.

Строительство завода по производству иранских беспилотников в Беларуси облегчит логистические проблемы, с которыми сталкивается Россия при транспортировке дронов из Ирана в РФ через Ближний Восток. В свою очередь, сборка БПЛА позволит Ирану привлечь валютные средства в экономику.

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Версия на английском языке Iran pursuing construction of drone factories in Belarus and Russia
Версия на азербайджанском языке İran Rusiya və Belarusda PUA istehsalı üçün zavodlar tikməyə hazırlaşır

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