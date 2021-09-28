О нас
Report Georgia
Аудио новости

Иран готовится к приближению урагана

Иран готовится к приближению урагана Мощный ураган надвигается на районы на юге Ирана.
В регионе
28 сентября 2021 г. 15:20
Иран готовится к приближению урагана

Мощный ураган надвигается на районы на юге Ирана.

Как заявил во вторник генеральный директор Службы по защите и безопасности портов и морской организации Ирана Надер Пасанде, ветры ураганной силы и штормы, как ожидается, обрушатся на иранское побережье от Макрана на границе с Пакистаном до Ормузского пролива в период с 30 сентября по 4 октября.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"С пятницы 30 сентября очень сильный шторм накроет все прибрежные районы от Макрана и Чабахара до Ормузского пролива. Ожидаются волны высотой более семи метров. Это представляет серьезную угрозу для морских судов, оборудования и грузов в портах, и мы призываем все заинтересованные лица прислушаться к нашему предупреждению. Шторм продлится до 4 октября".

По его словам, Метеорологическая организация Ирана предложила создать в стране кризисный штаб для принятия решений в сложившихся условиях на побережье провинций Систан и Белуджистан и Хормозган.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Iran braces for powerful hurricane

Другие новости из категории

В СНГ заявили, что пока рано говорить о возобновлении полноценного транспортного сообщения
В СНГ заявили, что пока рано говорить о возобновлении полноценного транспортного сообщения
28 сентября 2021 г. 13:10
В ходе операции спецслужб Турции ликвидирован представитель PKK по Армении
В ходе операции спецслужб Турции ликвидирован представитель PKK по Армении
28 сентября 2021 г. 12:46
Корабли НАТО вошли в территориальные воды Грузии
ФотоКорабли НАТО вошли в территориальные воды Грузии
28 сентября 2021 г. 11:38
В Грузии за сутки от COVID-19 умерли 40 человек
В Грузии за сутки от COVID-19 умерли 40 человек
28 сентября 2021 г. 11:03
Эрдоган и Путин на предстоящих переговорах обсудят широкий круг вопросов
Эрдоган и Путин на предстоящих переговорах обсудят широкий круг вопросов
28 сентября 2021 г. 05:25
Советник Эрдогана: Победа в Карабахской войне показала силу армии Азербайджана
Советник Эрдогана: Победа в Карабахской войне показала силу армии Азербайджана
28 сентября 2021 г. 00:12
Саакашвили купил билет в Грузию на 2 октября
Саакашвили купил билет в Грузию на 2 октября
27 сентября 2021 г. 23:54
Представитель Грузии в ПАСЕ: Гуманитарное соглашение между Азербайджаном и Арменией показывает потенциал для диалога
Представитель Грузии в ПАСЕ: Гуманитарное соглашение между Азербайджаном и Арменией показывает потенциал для диалога
27 сентября 2021 г. 22:52
Турция нашла способ покрыть потребность в газе
Турция нашла способ покрыть потребность в газе
27 сентября 2021 г. 22:28
Премьер Грузии: Мы предлагаем посредничество азербайджанским братьям
Премьер Грузии: Мы предлагаем посредничество азербайджанским братьям
27 сентября 2021 г. 13:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi