Иран готов возобновить ядерную программу в ответ на санкции США

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Иран готов возобновит ядерную программу, если президент США Дональд Трамп в мае не продлит приостановку действия введенных из-за нее санкций.

Как передает Report, соответствующее заявление сделал глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф.

Зариф отметил, что мировое сообщество не может призывать Иран придерживаться сделки в одностороннем порядке.

Отметим, что 12 мая Трамп должен принять решение об очередной заморозке санкций. В случае, если решение принято не будет, санкции возобновятся автоматически.