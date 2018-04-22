 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Иран готов возобновить ядерную программу в ответ на санкции США

    Соответствующее заявление сделал глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Иран готов возобновит ядерную программу, если президент США Дональд Трамп в мае не продлит приостановку действия введенных из-за нее санкций.

    Как передает Report, соответствующее заявление сделал глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф.

    Зариф отметил, что мировое сообщество не может призывать Иран придерживаться сделки в одностороннем порядке.

    Отметим, что 12 мая Трамп должен принять решение об очередной заморозке санкций. В случае, если решение принято не будет, санкции возобновятся автоматически. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi