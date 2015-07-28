​Иран готов возобновить прямое авиасообщение с США

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Руководитель Организации гражданской авиации Ирана Мухаммад Хада Карми заявил во вторник, что страна в свете отмены международных санкций готова возобновить прямое авиасообщение с США, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Иранский авиационный парк оснащен трансатлантическими самолетами, которые могут осуществлять полеты в США без остановки для дозаправки", - отметил Х. Карми.

По его словам, для возобновления прямых полетов нужно получить "дипломатические разрешения" от аналогичных органов, уточнив, что когда такие разрешения будут выданы, "Организация гражданской авиации приступит к выполнению остальных необходимых процедур процесса" возобновления полетов.

Хада Карми добавил, что в свете снятия санкций некоторые мировые авиапроизводители из разных стран уже предложили Ирану наладить сотрудничество.

"Эти предложения, включающие продажу Ирану как самолетов, так и оборудования для аэропортов, были направлены в соответствующие органы и уже изучаются", — сказал он.