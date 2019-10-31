Иран готов сотрудничать с МАГАТЭ при новом руководителе

Тегеран готов к развитию сотрудничества с МАГАТЭ при его новом гендиректоре Рафаэле Гросси, рассчитывает на профессионализм и нейтральность организации.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Отметим, что совет управляющих МАГАТЭ избрал постпреда Аргентины при международных организациях в Вене Рафаэля Гросси на пост нового генерального директора агентства, накануне совет официально назначил Р.Гросси на этот пост.

"Иран готов сохранить и расширить взаимодействие и конструктивное, благожелательное и взаимоуважительное сотрудничество с Агентством на основе профессиональной точности и беспристрастности этой организации", - сказал А.Мусави, поздравив аргентинца с избранием на должность.

Напомним, что постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Р.Гросси приступит к обязанностям главы МАГАТЭ после одобрения генеральной конференции на ее внеочередной сессии 2 декабря.