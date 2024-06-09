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Иран готов содействовать урегулированию между Турцией и Сирией

Иран готов содействовать урегулированию между Турцией и Сирией Тегеран готов содействовать урегулированию отношений между Турцией и Сирией.
В регионе
9 июня 2024 г. 04:19
Иран готов содействовать урегулированию между Турцией и Сирией

Тегеран готов содействовать урегулированию отношений между Турцией и Сирией.

Как передает Report, об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани в эфире телеканала CNN Türk.

"Сирийская сторона несколько раз принимала участие во встречах в астанинском процессе с участием Ирана, Турции и России. Это свидетельствует о воле сторон к дальнейшему взаимодействию и сотрудничеству между Сирией и Турцией. Мы приветствуем любую инициативу по продвижению взаимодействия и политического диалога между Сирией и Турцией и готовы мобилизовать все наши средства для его налаживания", - сказал он.

Глава МИД Турции Хакан Фидан говорил ранее о готовности Анкары продолжить процесс нормализации отношений с Сирией, отмечая, что он должен сопровождаться ликвидацией присутствия на севере арабской страны террористической группировки РКК.

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Версия на азербайджанском языке İran Türkiyə ilə Suriya arasında münasibətlərin həllinə kömək etməyə hazırdır

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