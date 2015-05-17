​Иран готов поставлять нефть в Европу сразу после отмены санкций

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Иран готов немедленно начать экспорт нефти в страны Европы, как только будут отменены санкции в отношении ИРИ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью агентству ИСНА заявил представитель министерства нефти ИРИ и директор по международным вопросам государственной Иранской национальной нефтяной компании Мохсен Камсари.

"Иран может обеспечить почти половину объема потребляемой сегодня Европой нефти, - подчеркнул в этой связи Камсари. - Контракты будут заключаться на основе спотовых сделок пока не закончатся годовые контракты европейских стран с другими поставщиками и они не будут готовы к новым долгосрочным соглашениям".

Спотовая торговля на нефтяном рынке предусматривает краткосрочные сделки, как правило, на ограниченную партию нефти или нефтепродуктов.