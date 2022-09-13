Иран готов помочь для деэскалации ситуации на границе Армении и Азербайджана

Иран выразил готовность оказать любую помощь для разрешения конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Иран выразил готовность оказать любую помощь для разрешения конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении представителя МИД Ирана Насера Канаани, опубликованном в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

"Выразил готовность нашей страны к любой помощи по разрешению разногласий между двумя соседними странами", – отметил Канаани.

Отметим, что МИД Азербайджана заявил о том, что начиная с ночи 12 сентября 2022 года, подразделениями ВС Армении были совершены широкомасштабные диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.