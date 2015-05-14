Иран готов оказать Ираку помощь с целью развития и укрепления соседней страны

Bakı. 14 May. REPORT.AZ/ Иран готов оказать Ираку всестороннюю помощь в целях развития и укрепления этой соседней страны. Об этом заявил в Тегеране руководитель и духовный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи в ходе встречи с президентом Ирака Фуадом Маасумом, находящимся в иранской столице с двухдневным визитом, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Иран готов оказать Ираку всестороннюю помощь в целях его развития и укрепления, - подчеркнул глава ИРИ. - Ирак является уникальным арабским государством. Ему удалось сформировать стабильное правительство". "Но на сегодняшний день главная задача Иракской Республики состоит в том, чтобы все ее элиты, в том числе региональные, сосредоточились на сохранении ее целостности", - приводит его слова агентство Tasnim.

"Чрезвычайно опасная ситуация сложилась в Палестине, Сирии. Идет война в Йемене, на севере Африки, - продолжил Али Хаменеи. - В этой связи стабилизация положения и окончания войны с терроризмом на территории Ирака окажут благотворное влияние на положение на всем Ближнем Востоке."

Оценивая ирано-иракские отношения глава Исламской Республики обозначил их "как чрезвычайно глубокие и братские". Приветствуя дальнейшее развитие отношений Тегерана и Багдада, он подчеркнул, что "нынешние двусторонние отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне".

Говоря о роли, которую Иракская Республика может играть в ближневосточном урегулировании, Али Хаменеи отметил, что "влияние Ирака на другие арабские и исламские государства весьма значительно". "Учитывая то, что сейчас происходит в Йемене и Сирии, - сказал далее аятолла. - Ирак может использовать свое влияние и вес в исламском и арабском мире для решения проблем региона. Влияние Ирака как никогда важно".

Высказывая разочарование тем, в каком направлении развивается йеменский кризис, руководитель Исламской Республики заявил, что "Саудовская Аравия совершила колоссальную ошибку, начав боевые действия против Йемена". "И те преступления, которые были совершены в ходе этой агрессии, в будущем окажут негативное воздействие на само королевство", - считает Хаменеи.

В свою очередь, президент Ирака Фуад Маасум подтвердил, что "иракское правительство и народ никогда не забудут тех важных дружественных шагов и той помощи, которая была оказана Ираном в борьбе с террористической группировкой "Исламское государства" (ИГ)". Иракский президент также констатировал, пишет Tasnim, что деятельность ИГ представляет опасность для всего региона, и подтвердил, что в Тегеране "была заложена хорошая основа для дальнейшего всестороннего сотрудничества двух соседних государств".