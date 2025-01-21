Иран готов начать переговоры с Трампом об отмене санкций

Иран готов возобновить переговоры с США по вопросу отмены санкций, если соответствующее желание изъявит новый американский президент Дональд Трамп.

Иран готов возобновить переговоры с США по вопросу отмены санкций, если соответствующее желание изъявит новый американский президент Дональд Трамп.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замминистра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади в эфире телеканала SNN.

"Иран, как и прежде, готов к началу или возобновлению переговоров по вопросу снятия санкций. <...> Если такое желание изъявит другая сторона, то обязательно состоятся переговоры", - ответил он на вопрос о возможности начала диалога с Трампом.