Иран готов к обмену заключенными с США

Тегеран готов к обмену заключенными с Соединенными Штатами, если такая возможность представится.

Как передает Report со ссылкой агентство IRNA, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Если будет возможность для обмена заключенными, то мы готовы, чтобы оставшиеся иранские граждане, задержанные в США, вернулись на родину", - цитирует его агентство. При этом Мусави отметил, что "между Вашингтоном и Тегераном по-прежнему существует стена недоверия".

Речь в первую очередь идет о нескольких десятках людей с двойным ирано-американским гражданством, которые по различным причинам в настоящий момент находятся в тюрьмах или местах предварительного заключения США и Ирана.

В начале июня США освободили иранского ученого Сируса Асгари. После этого Иран позволил вернуться на родину задержанному американцу Майклу Уайту. При этом иранский МИД отверг слухи о том, что произошел обмен заключенными.