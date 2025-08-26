Иран готов к непрямым переговорам с США по ядерной программе при гарантиях безопасности

Тегеран готов возобновить непрямые переговоры с Вашингтоном по своему ядерному досье, если будет обеспечена гарантия не возобновления военных атак со стороны США и Израиля.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в интервью Asharq Al Awsat.

"Мы готовы вести справедливые и равноправные переговоры с США, при условии, что американская сторона не прибегнет к военной агрессии во время обсуждений. Мы должны быть уверены, что переговоры строятся на взаимных интересах, а не на попытках достичь целей, которые не удалось реализовать ударами", - подчеркнул Арагчи.

Он отметил, что Иран сохраняет готовность к диалогу, но не допустит повторения сценариев, подобных прежним конфликтам, когда совместные действия Израиля и США наносили ущерб ядерной инфраструктуре страны.

Арагчи добавил, что любые новые переговоры будут отличаться от предыдущих раундов, и Тегеран намерен защищать свои интересы на всех этапах.

По его словам, переговоры также ведутся с европейскими странами и Международным агентством по атомной энергии с целью разработки нового рамочного соглашения.