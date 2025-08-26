О нас

Иран готов к непрямым переговорам с США по ядерной программе при гарантиях безопасности

Иран готов к непрямым переговорам с США по ядерной программе при гарантиях безопасности Тегеран готов возобновить непрямые переговоры с Вашингтоном по своему ядерному досье, если будет обеспечена гарантия отсутствия военных атак со стороны США и Израиля,
В регионе
26 августа 2025 г. 20:43
Иран готов к непрямым переговорам с США по ядерной программе при гарантиях безопасности

Тегеран готов возобновить непрямые переговоры с Вашингтоном по своему ядерному досье, если будет обеспечена гарантия не возобновления военных атак со стороны США и Израиля.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в интервью Asharq Al Awsat.

"Мы готовы вести справедливые и равноправные переговоры с США, при условии, что американская сторона не прибегнет к военной агрессии во время обсуждений. Мы должны быть уверены, что переговоры строятся на взаимных интересах, а не на попытках достичь целей, которые не удалось реализовать ударами", - подчеркнул Арагчи.

Он отметил, что Иран сохраняет готовность к диалогу, но не допустит повторения сценариев, подобных прежним конфликтам, когда совместные действия Израиля и США наносили ущерб ядерной инфраструктуре страны.

Арагчи добавил, что любые новые переговоры будут отличаться от предыдущих раундов, и Тегеран намерен защищать свои интересы на всех этапах.

По его словам, переговоры также ведутся с европейскими странами и Международным агентством по атомной энергии с целью разработки нового рамочного соглашения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
ФотоПрезиденту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
22 августа 2025 г. 20:58
В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
ФотоВ Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
22 августа 2025 г. 18:45
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
21 августа 2025 г. 20:09
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
21 августа 2025 г. 12:53
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
20 августа 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi