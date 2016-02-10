​Иран готов к диалогу с Саудовской Аравией по ситуации с нефтью

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил, что иранская сторона готова обсуждать с Саудовской Аравией ситуацию на международных нефтяных рынках, передает Report со ссылкой на PressTV.

"Мы поддерживаем любую форму диалога и сотрудничества со странами-членами ОПЕК, в том числе и с Саудовской Аравией", - сказал он.

По его словам, некоторые страны Персидского залива объявили о попытках достигнуть экономической выгоды при поддержании снижения цен. Тем не менее, министр отметил, что "то, чего они хотят добиться, совершенно не ради экономической выгоды".

"При наличии крепкой политической воли, цена на нефть сбалансировалась бы за одну неделю", - подчеркнул Зангане.

По словам министра, никто из производителей нефти не в восторге от текущих цен на сырье, так как это навредит поставщикам в долгосрочной перспективе.