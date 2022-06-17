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Иран готов использовать все возможности для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта

Иран готов использовать все возможности для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта Иран готов использовать все возможности для разрешения споров между Арменией и Азербайджаном.
В регионе
17 июня 2022 г. 05:42
Иран готов использовать все возможности для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта

Иран готов использовать все возможности для разрешения споров между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на МИД Ирана, об этом заявил министр иностранных дел страны Хусейн Амир Абдуллахиан во время встречи со спикером парламента Армении Аленом Симоняном в Тегеране.

Абдуллахиан отметил необходимость уважения территориальной целостности и национального суверенитета стран, подчеркнув, что установление мира и "Мы готовы использовать все возможности для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта", - сказал он.

Стороны также обсудили двусторонние и региональные вопросы.

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