Иран планирует экспортировать оборудование для ПВО

Иран находится на там уровне технического прогресса, который позволяет экспортировать оборудование для ПВО.

Иран находится на таком уровне технического прогресса, который позволяет экспортировать оборудование для ПВО.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил командующий силами противовоздушной обороны армии Ирана Алиреза Сабахифард.

"В прошлом у страны было мало оборудования для ПВО, при этом мы полностью зависели в этом вопросе от иностранцев. Но сейчас мы достигли такого уровня технического прогресса и знаний в области его производства, что можем его экспортировать", – отметил Сабахифард.

В течение последних лет Иран, несмотря на внешние санкции, предпринимает шаги для развития отечественного военно-промышленного комплекса. В ноябре 2022 года состоялась презентация модернизированного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бавар-373" дальнего радиуса. Дальность обнаружения цели в ЗРК "Бавар-373" увеличилась с 350 до 450 км. Дальность ракеты и боевая высота ракеты "Сайад-B4" увеличились с 200 до 300 км и с 27 до 32 км соответственно.