Иран планирует экспортировать оборудование для ПВО

Иран находится на таком уровне технического прогресса, который позволяет экспортировать оборудование для ПВО.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил командующий силами противовоздушной обороны армии Ирана Алиреза Сабахифард.
"В прошлом у страны было мало оборудования для ПВО, при этом мы полностью зависели в этом вопросе от иностранцев. Но сейчас мы достигли такого уровня технического прогресса и знаний в области его производства, что можем его экспортировать", – отметил Сабахифард.
В течение последних лет Иран, несмотря на внешние санкции, предпринимает шаги для развития отечественного военно-промышленного комплекса. В ноябре 2022 года состоялась презентация модернизированного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бавар-373" дальнего радиуса. Дальность обнаружения цели в ЗРК "Бавар-373" увеличилась с 350 до 450 км. Дальность ракеты и боевая высота ракеты "Сайад-B4" увеличились с 200 до 300 км и с 27 до 32 км соответственно.