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Иран готов быть посредником в переговорах Пакистана и Индии

Иран готов быть посредником в переговорах Пакистана и Индии Тегеран готов быть посредником на переговорах Исламабада и Нью-Дели.
В регионе
8 июня 2025 г. 05:19
Иран готов быть посредником в переговорах Пакистана и Индии

Тегеран готов быть посредником на переговорах Исламабада и Нью-Дели.

Как передает Report, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонной беседы с пакистанским премьером Шахбазом Шарифом.

"Исламская республика [Иран] приветствует любые действия, направленные на установление прочного мира между Пакистаном и Индией, и может сыграть роль посредника для достижения этой цели", — говорится в пресс-релизе на сайте иранского президента.

Политик также принял приглашение Шахбаза Шарифа посетить Пакистан и выразил надежду на расширение отношений двух стран.

"Мы стремимся к переговорам с Индией о мире и прекращении огня, и, подчеркивая наши красные линии в различных областях, готовы работать с индийским правительством для достижения прочного мира путем переговоров, и мы приветствуем посредничество Ирана в этом отношении. Правительство Пакистана считает, что диалог, а не война является решением конфликтов", — подчеркнул в свою очередь премьер-министр.

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