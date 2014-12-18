Иран доволен "ядерными" переговорами в Женеве

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Власти Ирана удовлетворены завершившимися в Женеве переговорами по ядерной программе. С таким заявлением выступил замглавы МИД Аббас Аракчи.

"Прошедшие переговоры были интенсивными и полезными", — сказал Аракчи.

Он добавил, что представители Тегерана готовы "встретиться в следующем месяце".

В свою очередь, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал переговоры по иранской ядерной программе многообещающими.

Он также сообщил, когда они продолжатся. "Мы договорились, что новый раунд переговоров в нынешнем формате (на уровне политдиректоров) состоится в середине января. Место встречи пока согласовывается с иранской делегацией", - цитирует Рябкова Report со ссылкой на Росбалт.

По словам дипломата, Москву в первую очередь волнует проблема "придания юридически обязывающего характера будущей договоренности".

Напомним, в ходе переговоров "шестерки" посредников (Россия, США, Британия, Франция, Германия, Китай) и Ирана не удалось достичь итогового соглашения в установленный срок — к 24 ноября. Стороны договорились продлить до марта действие женевского соглашения 2013 года о временном ограничении ядерной программы и частичном снятии международных санкций с Ирана.