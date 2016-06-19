​Иран достиг соглашения с Boeing о закупке 100 новых самолетов

Баку. 19 Июня. REPORT.AZ/ Крупнейшая иранская авиакомпания Iran Air достигла соглашения с американской Boeing о закупке 100 новых пассажирских самолетов.

Как передает Report, об этом сообщило иранское информагентство Тасним.

Если соглашение будет подписано, то оно станет второй в этом году многомиллиардной сделкой Iran Air. В январе этого года в ходе визита президента страны Хасана Роухани в Париж было подписано крупное соглашение с Airbus ("Эрбас") на сумму 27 млрд долларов о поставках Ирану 118 самолетов, напоминает Тасним.

По данным иранского англоязычного телеканала Press TV, гражданский воздушный флот Исламской Республики насчитывает 250 самолетов. Однако 90 из них не летают по причине экономии или отсутствия запчастей, а 80% авиапарка подлежит замене в ближайшее десятилетие в силу значительного срока эксплуатации.