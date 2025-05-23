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Иран допустит надзор за своей ядерной деятельностью при условии отмены санкций

Иран допустит надзор за своей ядерной деятельностью при условии отмены санкций Тегеран может допустить усиление наблюдения за своими ядерными объектами при условии отмены санкций.
В регионе
23 мая 2025 г. 00:40
Иран допустит надзор за своей ядерной деятельностью при условии отмены санкций

Тегеран может допустить усиление наблюдения за своими ядерными объектами при условии отмены санкций.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в эфире телеканала SNN.

"Мы не отказываемся от своих прав, но можем принять меры по усилению прозрачности ядерной деятельности при условии отмены санкций", - сказал он.

Арагчи также подчеркнул, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе его страны "пока не умер, но возродить его невозможно": "Его следует забыть".

Он также отметил, что некоторые аспекты СВПД, касающиеся санкций, следует пересмотреть. Помимо этого, комментируя новый раунд переговоров с США, Арагчи указал, что "никакого соглашения не будет достигнуто", если Вашингтон продолжит настаивать на полном прекращении обогащения урана.

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