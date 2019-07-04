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Иран депортировал британскую певицу, опасаясь несанкционированного выступления

Иран депортировал британскую певицу, опасаясь несанкционированного выс

Британская певица Джосс Стоун сообщила, что иранские власти депортировали ее после приземления на острове Киш, сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

Несмотря на то, что Стоун находится в турне, выступать в Иране, по ее словам, она не собиралась.

Как утверждается, именно подозрения, что певица планирует несанкционированный концерт, и стали причиной демонстрации. Телеканал "Аль-Арабия" отмечает, что женщинам в Иране запрещено петь на публике, а популярному музыканту Али Гамсари запретили выступать после того, как он выпустил на сцену певицу.

Джосс заявляет, что она не собиралась петь, поскольку ей известно о запрете. По ее словам, она намеревалась "принести в Иран добрые чувства": "Даже там есть музыка, но нужно играть по их правилам, они должны верить, что мы их не нарушим. Это вопрос доверия".

Певица подчеркивает: и во время допроса, и в процессе депортации представители властей относились к ней предельно корректно.

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