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Иран будет ремонтировать российские самолеты

Иран будет ремонтировать российские самолеты Россия и Иран говорились о ремонте и техническом обслуживании российских самолетов
В регионе
27 июля 2022 г. 14:31
Иран будет ремонтировать российские самолеты

Россия и Иран говорились о ремонте и техническом обслуживании российских самолетов. Также Тегеран будет поставлять комплектующие для бортов.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Mehr.

Представитель гражданской авиации Ирана Миракбара Разави подтвердил заключение сделки между странами.

Соглашение было подписано во время визита замминистра транспорта России в Иран. Российский чиновник, имя которого не раскрывают, встретился с начальником Управления гражданской авиации Ирана Мохаммадом Мохаммади-Бахшем.

Также Москва и Тегеран договорились увеличить количество пассажирских авиарейсов, число которых вырастет до 35 в неделю.

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Версия на английском языке Iran to repair Russian planes

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