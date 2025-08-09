О нас

Иран арестовал 20 подозреваемых в шпионаже в пользу Израиля

Иран арестовал 20 подозреваемых в шпионаже в пользу Израиля Иран за последние месяцы задержал 20 человек, которых обвиняет в работе на израильскую разведку "Моссад".
9 августа 2025 г. 16:55
Иран арестовал 20 подозреваемых в шпионаже в пользу Израиля

Иран за последние месяцы задержал 20 человек, которых обвиняет в работе на израильскую разведку "Моссад".

Как сообщает Report, об этом в субботу сообщил журналистам представитель судебной власти Асгар Джаxангири.

"Судебная система не проявит снисхождения к шпионам и агентам иранского режима, вынеся им суровые приговоры", - приводят его слова иранские СМИ.

При этом он отметил, что обвинения в отношении некоторых из 20 задержанных были сняты, и они освобождены, не уточнив точное число.

Джахангири также добавил, что полная информация будет обнародована после завершения расследования.

В этом году число казней иранцев, осужденных за шпионаж в пользу Израиля, резко возросло - за последние месяцы приведены в исполнение как минимум восемь смертных приговоров.

Версия на азербайджанском языке İranda İsrailin xeyrinə casusluqda şübhəli bilinən 20 nəfəri saxlanılıb

