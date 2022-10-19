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Иран анонсировал ответные санкции против ЕС

Иран анонсировал ответные санкции против ЕС Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран введет ответные санкции против ЕС, в него войдут 15 физических лиц и четыре организации.
В регионе
19 октября 2022 г. 14:05
Иран анонсировал ответные санкции против ЕС

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран введет ответные санкции против ЕС, в него войдут 15 физических лиц и четыре организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство ISNA.

По его данным, глава МИД заявил, что после введения ЕС санкций, по меньшей мере четыре учреждения и 15 западных чиновников, сыгравших роль в введении антииранских санкций, будут добавлены в санкционный список Ирана. По информации агентства, детали в среду будут оглашены Министерством иностранных дел.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия вынесет на обсуждение на саммите Евросоюза (ЕС) 20-21 октября проект новых санкций против Ирана за якобы поставки России беспилотников.

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Версия на английском языке Iran announces retaliatory sanctions against EU

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