Иран анонсировал ответные санкции против ЕС

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран введет ответные санкции против ЕС, в него войдут 15 физических лиц и четыре организации.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран введет ответные санкции против ЕС, в него войдут 15 физических лиц и четыре организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство ISNA.

По его данным, глава МИД заявил, что после введения ЕС санкций, по меньшей мере четыре учреждения и 15 западных чиновников, сыгравших роль в введении антииранских санкций, будут добавлены в санкционный список Ирана. По информации агентства, детали в среду будут оглашены Министерством иностранных дел.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия вынесет на обсуждение на саммите Евросоюза (ЕС) 20-21 октября проект новых санкций против Ирана за якобы поставки России беспилотников.