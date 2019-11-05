Иран 6 ноября начнет обогащать уран до 5% на объекте в Фордо

Иранская сторона с 6 ноября начнет обогащение урана до 5% на объекте в Фордо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

"Начиная с завтрашнего дня на объекте в Фордо мы будем обогащать уран до 5%", - цитирует его агентство ISNA.

По словам Салехи, до заключения ядерной сделки "Иран обогащал уран в Фордо до 20%". "Сегодня у нас достаточно запасов урана, обогащенного до 20%", - добавил он.

Чиновник отметил, что наполнение газом центрифуг на объекте "произойдет в среду в присутствии представителей Международного агентства по атомной энергии". Также он сообщил, что, помимо урана, в Фордо будут обогащать стабильные изотопы.