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Иран 6 ноября начнет обогащать уран до 5% на объекте в Фордо

Иран 6 ноября начнет обогащать уран до 5% на объекте в Фордо

Иранская сторона с 6 ноября начнет обогащение урана до 5% на объекте в Фордо. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

"Начиная с завтрашнего дня на объекте в Фордо мы будем обогащать уран до 5%", - цитирует его агентство ISNA.

По словам Салехи, до заключения ядерной сделки "Иран обогащал уран в Фордо до 20%". "Сегодня у нас достаточно запасов урана, обогащенного до 20%", - добавил он.

Чиновник отметил, что наполнение газом центрифуг на объекте "произойдет в среду в присутствии представителей Международного агентства по атомной энергии". Также он сообщил, что, помимо урана, в Фордо будут обогащать стабильные изотопы.

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