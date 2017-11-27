Иракская нефть из Киркука до порта Джейхан пойдет по обновленному трубопроводу

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Ирак намерен построить новый участок нефтепровода от города Байджи до КПП "Файш-Хабур" у границ с Турцией и Сирией, так как не может восстановить разрушенную террористами часть линии, сообщает Report со ссылкой на агентство экономической информации "Прайм".

Участок от Байджи до КПП является частью существующего трубопровода, который доставляет иракскую нефть из провинции Киркук в турецкий порт Джейхан.

По словам официального представителя министерства Асема Джихада, старый трубопровод на этом участке оказался сильно поврежден в результате регулярных атак террористической группировки "Исламское государство", и ситуация сейчас не позволяет провести работы по восстановлению трубы. По его словам, новая труба станет альтернативой имеющейся.

Багдад в октябре силой вернул спорную нефтеносную провинцию Киркук под свой контроль после того, как фактически управлявшие ей в последнее время власти курдской автономии провели несогласованный с Багдадом референдум о независимости.