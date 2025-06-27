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Ираклий Кобахидзе: Проект подводного кабеля в Черном море превратит Грузию в региональный хаб

Ираклий Кобахидзе: Проект подводного кабеля в Черном море превратит Грузию в региональный хаб Проект подводного кабеля в Черном море еще больше расширит возможности Грузии.
В регионе
27 июня 2025 г. 18:18
Ираклий Кобахидзе: Проект подводного кабеля в Черном море превратит Грузию в региональный хаб

Проект подводного кабеля в Черном море еще больше расширит возможности Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе своего ежегодного отчета перед парламентом.

По его словам, проект в настоящее время находится на подготовительной стадии и будет служить укреплению статуса страны в качестве регионального хаба.

"Грузия соединит семь стран, не имеющих выхода к морю – пять государств Центральной Азии, а также Азербайджан и Армению с Европой через Черное море", – подчеркнул премьер-министр.

Отметим, что проект подводного кабеля в Черном море реализуется в рамках сотрудничества с Европейским Союзом и направлен на укрепление цифровой связи, энергетического и информационного обмена в регионе. После завершения проекта страны Южного Кавказа и Центральной Азии, включая Азербайджан, будут иметь прямое цифровое соединение с Европой.

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Версия на азербайджанском языке İrakli Kobaxidze: "Qara dəniz sualtı kabel layihəsi Gürcüstanı regionun bağlantı mərkəzinə çevirəcək"

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