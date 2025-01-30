Ираклий Кобахидзе прибыл с рабочим визитом в Армению

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прибыл с рабочим визитом в Ереван. В аэропорту его встретил вице-премьер Армении Тигран Хачатрян.
Как передает грузинское бюро Report, это его первый визит в Армению после октябрьских парламентских выборов в Грузии.
Кобахидзе проведет переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном, затем пройдет очередное заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
По итогам заседания Кобахидзе и Пашинян выступят с совместным заявлением для СМИ.
Ранее в Ереван уже прибыла делегация во главе с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили. Она провела переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном.