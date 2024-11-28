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Ираклий Кобахидзе: Наша цель - членство в ЕС к 2030 году

Ираклий Кобахидзе: Наша цель - членство в ЕС к 2030 году Цель Грузии - членство в Евросоюзе к 2030 году.
В регионе
28 ноября 2024 г. 14:36
Ираклий Кобахидзе: Наша цель - членство в ЕС к 2030 году

Цель Грузии - членство в Евросоюзе к 2030 году.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, представляя парламенту программу правительства под названием "К Европе только с миром, достоинством и процветанием".

Он отметил, что на пути к евроинтеграции Грузия готова принять все те условия, которые не противоречат национальным интересам страны.

"Наша цель – защищать интересы страны с достоинством, в том числе добиться членства в Евросоюзе с достоинством, а также улучшить благополучие нашей страны. Наша задача, как это следует из нашего слогана и правительственной программы, – движение к Евросоюзу. Этот путь будет сложным. У нас впереди примерно шесть лет. Наша цель, как уже было сказано, – членство в Евросоюзе к 2030 году", - отметил он.

При этом, по словам Кобахидзе, ЕС должен показать, что экономическое развитие Грузии и улучшение благосостояния населения являются для него ценными и принципиально важными вопросами.

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Версия на английском языке Irakli Kobakhidze: Georgia's goal is EU membership by 2030

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