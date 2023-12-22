Ираклий Кобахидзе: Грузия вступит в Евросоюз раньше Молдовы и Украины

Грузия рассчитывает вступить в Евросоюз раньше Украины и Молдовы.

Грузия рассчитывает вступить в Евросоюз раньше Украины и Молдовы.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

"Могу сказать, что мы вступим в Европейский союз раньше Украины и Молдовы", - сказал Кобахидзе, добавив, что Грузия еще в прошлом году заслуживала не только предоставления статуса кандидата в члены ЕС, но и начала переговоров.

Он напомнил, что Тбилиси опередил Киев и Кишинев по вопросам соглашений с ЕС об ассоциации и свободной торговле, а также о либерализации визового режима, хотя во всех случаях процессы переговоров с Грузией начинались позже.