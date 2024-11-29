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Ираклий Кобахидзе: Грузия не пересматривает европейский курс, несмотря на приостановку переговоров с ЕС

Ираклий Кобахидзе: Грузия не пересматривает европейский курс, несмотря на приостановку переговоров с ЕС Тбилиси никак не пересматривает отношений с Брюсселем после приостановки переговоров о вступлении страны в Евросоюз.
В регионе
29 ноября 2024 г. 15:06
Ираклий Кобахидзе: Грузия не пересматривает европейский курс, несмотря на приостановку переговоров с ЕС

Тбилиси никак не пересматривает отношений с Брюсселем после приостановки переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил сегодня на брифинге.

"В заявлении правящей партии "Грузинская мечта" о приостановке до 2028 года переговоров по вступлению в Евросоюз не говорится о ревизии Грузии в отношении европейского курса. Мы в заявлении еще раз подтвердили выполнение взятых обязательств к 2028 году по соглашениям об ассоциации и свободной торговле с Евросоюзом. Именно к 2028 году мы будем готовы к началу переговоров по членству", - сказал Кобахидзе

По его словам, начало переговоров о членстве в Евросоюз является формальным решением, которое не ускоряет реальную интеграцию.

Премьер-министр страны особо подчеркнул, что Грузия предана европейскому курсу, однако, "мы не допустим шантажа, касающегося якобы финансирования Грузии Евросоюзом бюджетными грантами". "Эти средства составляли всего 0,2%. Мы отказались от таких грантов, тем самым отказались и от шантажа", - добавил Кобахидзе.

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