Ираклий Кобахидзе: Грузия не пересматривает европейский курс, несмотря на приостановку переговоров с ЕС

Тбилиси никак не пересматривает отношений с Брюсселем после приостановки переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Тбилиси никак не пересматривает отношений с Брюсселем после приостановки переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил сегодня на брифинге.

"В заявлении правящей партии "Грузинская мечта" о приостановке до 2028 года переговоров по вступлению в Евросоюз не говорится о ревизии Грузии в отношении европейского курса. Мы в заявлении еще раз подтвердили выполнение взятых обязательств к 2028 году по соглашениям об ассоциации и свободной торговле с Евросоюзом. Именно к 2028 году мы будем готовы к началу переговоров по членству", - сказал Кобахидзе

По его словам, начало переговоров о членстве в Евросоюз является формальным решением, которое не ускоряет реальную интеграцию.

Премьер-министр страны особо подчеркнул, что Грузия предана европейскому курсу, однако, "мы не допустим шантажа, касающегося якобы финансирования Грузии Евросоюзом бюджетными грантами". "Эти средства составляли всего 0,2%. Мы отказались от таких грантов, тем самым отказались и от шантажа", - добавил Кобахидзе.