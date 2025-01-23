Ираклий Кобахидзе: Грузия готова возобновить стратегическое партнерство с США

Грузия готова возобновить отношения и стратегическое партнерство с США.

Грузия готова возобновить отношения и стратегическое партнерство с США.

Как передает грузинское бюро Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге.

"Мы очень заинтересованы в возобновлении отношений и, более того, мы заявили, что хотим возобновить стратегическое партнерство с США с чистого листа. Более того, мы хотим сделать это с помощью конкретной дорожной карты", - сказал он.

По его словам, это может быть такая дорожная карта, как в случае с повесткой дня ассоциирования.

"Примерно с той же дорожной картой, которая была разработана для отношений ЕС-Грузия, например, повестка дня ассоциирования. Мы готовы возобновить наше стратегическое партнерство с США с конкретным путеводителем, конкретными индикаторами и конкретными целями. Мы рады, что у нас общие ценности с новой администрацией президента. Многое будет зависеть от того, сможет ли администрация президента Трампа полностью победить Deep State в Соединенных Штатах. Мы в целом настроены оптимистично и, повторюсь, полностью готовы к возобновлению грузино-американских отношений", — заявил Кобахидзе.