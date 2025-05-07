Ираклий Кобахидзе: Грузинское общество объединится после отстранения радикалов от политики

Грузинское общество объединится после того, как радикалы будут отстранены от политики.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр страны, новый председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.
"Это произойдет очень скоро. Мы обязательно победим ненависть, вернем наших соотечественников и объединим грузинское общество. Это наш национальный долг", - подчеркнул премьер.
Кобахидзе добавил, что извне предпринимаются попытки настроить грузин друг против друга, а также против государственных институтов, что направлено против основных ценностей страны:
"Мы никому не дадим возможность сеять ненависть и объединим наше общество - это наша национальная задача. Под объединением общества мы подразумеваем возвращение абхазов и осетин в единое государство. Любовь восторжествует над ненавистью, добро - над злом, а правда - над ложью", - сказал он.