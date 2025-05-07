Ираклий Кобахидзе: Грузинское общество объединится после отстранения радикалов от политики

15:01 Грузинское общество объединится после того, как радикалы будут отстранены от политики.

Грузинское общество объединится после того, как радикалы будут отстранены от политики.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр страны, новый председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

"Это произойдет очень скоро. Мы обязательно победим ненависть, вернем наших соотечественников и объединим грузинское общество. Это наш национальный долг", - подчеркнул премьер.

Кобахидзе добавил, что извне предпринимаются попытки настроить грузин друг против друга, а также против государственных институтов, что направлено против основных ценностей страны:

"Мы никому не дадим возможность сеять ненависть и объединим наше общество - это наша национальная задача. Под объединением общества мы подразумеваем возвращение абхазов и осетин в единое государство. Любовь восторжествует над ненавистью, добро - над злом, а правда - над ложью", - сказал он.