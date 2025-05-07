О нас

Ираклий Кобахидзе: Грузинское общество объединится после отстранения радикалов от политики

Ираклий Кобахидзе: Грузинское общество объединится после отстранения радикалов от политики 15:01 Грузинское общество объединится после того, как радикалы будут отстранены от политики.
В регионе
7 мая 2025 г. 15:24
Ираклий Кобахидзе: Грузинское общество объединится после отстранения радикалов от политики

Грузинское общество объединится после того, как радикалы будут отстранены от политики.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр страны, новый председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

"Это произойдет очень скоро. Мы обязательно победим ненависть, вернем наших соотечественников и объединим грузинское общество. Это наш национальный долг", - подчеркнул премьер.

Кобахидзе добавил, что извне предпринимаются попытки настроить грузин друг против друга, а также против государственных институтов, что направлено против основных ценностей страны:

"Мы никому не дадим возможность сеять ненависть и объединим наше общество - это наша национальная задача. Под объединением общества мы подразумеваем возвращение абхазов и осетин в единое государство. Любовь восторжествует над ненавистью, добро - над злом, а правда - над ложью", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Kobakhidze: 'After removing radicals from Georgian politics, we will unite our society'
Версия на азербайджанском языке İrakli Kobaxidze: Radikallar siyasətdən uzaqlaşdırıldıqdan sonra Gürcüstan cəmiyyəti birləşəcək

Самое читаемое

В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
7 мая 2025 г. 05:49
В продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
ВидеоВ продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
1 мая 2025 г. 16:12
Автор хита из фильма Бестолковые Джилл Собьюл погибла при пожаре
Автор хита из фильма "Бестолковые" Джилл Собьюл погибла при пожаре
2 мая 2025 г. 09:52
Пострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
ФотоПострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
5 мая 2025 г. 20:50
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
5 мая 2025 г. 17:26
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
6 мая 2025 г. 15:08
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
7 мая 2025 г. 13:38
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
2 мая 2025 г. 14:50
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
3 мая 2025 г. 02:16
Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
3 мая 2025 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi