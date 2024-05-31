Ираклий Кобахидзе: Грузино-американские отношения необходимо пересмотреть

Грузино-американские отношения нуждаются в пересмотре после того, как многое было в них испорчено в предыдущие годы.

Грузино-американские отношения нуждаются в пересмотре после того, как многое было в них испорчено в предыдущие годы.

Как сообщает Report , об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Я не знаю, почему было две попытки революции в 2020-2021 годах, а потом в 2022 году. Я не знаю, почему были эти попытки, но факт, что предыдущий посол США в Тбилиси очень много чего испортила, очень много чего было испорчено в те годы, и это нуждается в исправлении.

В том числе речь идет о профинансированных из Америки НПО, которые стояли на революционной сцене, призывая к отставке правительства и формированию правительства с их участием. Поэтому грузино-американские отношения нуждаются в пересмотре", - сказал Кобахидзе.

По его словам, власти Грузии сделают все для оздоровления отношений Тбилиси и Вашингтона, что входит в интересы народов обеих стран.