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Ираклий Кирцхалия: Заявление Борреля про Грузию оторвано от реальности

Ираклий Кирцхалия: Заявление Борреля про Грузию оторвано от реальности Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель руководствуется двойными стандартами, а его заявление относительно предвыборной ситуации в Грузии оторвано от всякой реальности.
В регионе
15 октября 2024 г. 12:12
Ираклий Кирцхалия: Заявление Борреля про Грузию оторвано от реальности

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель руководствуется двойными стандартами, а его заявление относительно предвыборной ситуации в Грузии оторвано от всякой реальности.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кирцхалия.

Боррель на пресс-конференции после встречи глав МИД стран-членов Евросоюза заявил, что действия, заявления и предвыборные обещания правящей партии Грузии уводят страну с пути вступления в ЕС.

"Когда мы слышим с такой высокой трибуны такие заявления такого высокого представителя, я даже не знаю, как это мягко назвать. Это даже не двойные и тройные стандарты, это оторванное от всякой реальности очень несправедливое заявление", - заявил Кирцхалия.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın hakim partiyasından Borrellə cavab: Çox ədalətsiz bəyanatdır

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