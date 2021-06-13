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Ираклий Гарибашвили: Мы готовы снова выступить посредником между Азербайджаном и Арменией

Ираклий Гарибашвили: Мы готовы снова выступить посредником между Азербайджаном и Арменией "Грузия взяла на себя роль посредника между Азербайджаном и Арменией".
В регионе
13 июня 2021 г. 13:27
Ираклий Гарибашвили: Мы готовы снова выступить посредником между Азербайджаном и Арменией

"Грузия взяла на себя роль посредника между Азербайджаном и Арменией".

Как передает местное бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Он сказал, что соглашение, достигнутое между двумя соседними странами, важно для региона.

"Благодарю руководство обеих стран. Мы сыграли очень активную роль в этом процессе. Я лично участвовал в процессе, разговаривая по телефону с руководителями республик. Тесно сотрудничали с нашим стратегическим партнером, Соединенными Штатами. Эта работа закончилась конкретным результатом.

Мы готовы снова выступить посредником между Азербайджаном и Арменией", - отметил И.Гарибашвили.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan: Azərbaycanla Ermənistan arasında yenidən vasitəçiliyə hazırıq

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