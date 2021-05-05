Ираклий Гарибашвили: Грузия и Азербайджан продолжат реализацию совместных проектов

“На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым мы обсудили наши стратегические партнерские и дружеские отношения".

“На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым мы обсудили наши стратегические партнерские и дружеские отношения".

Как передает грузинское бюро Report, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

По его словам, на встрече особо были отмечены успешные проекты регионального значения, реализуемые совместными усилиями: "Мы реализовали вместе важные проекты. Мы намерены это продолжать. Мы будем реализовывать совместные проекты, которые укрепят наши отношения".

И.Гарибашвили выразил признательность президенту Азербайджана за искренний прием в Баку: "Я буду счастлив принять Ильхама Алиева в Тбилиси".