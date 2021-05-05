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Ираклий Гарибашвили: Грузия и Азербайджан продолжат реализацию совместных проектов

Ираклий Гарибашвили: Грузия и Азербайджан продолжат реализацию совместных проектов “На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым мы обсудили наши стратегические партнерские и дружеские отношения".
В регионе
5 мая 2021 г. 16:06
Ираклий Гарибашвили: Грузия и Азербайджан продолжат реализацию совместных проектов
Ираклий Гарибашвили
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“На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым мы обсудили наши стратегические партнерские и дружеские отношения".

Как передает грузинское бюро Report, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

По его словам, на встрече особо были отмечены успешные проекты регионального значения, реализуемые совместными усилиями: "Мы реализовали вместе важные проекты. Мы намерены это продолжать. Мы будем реализовывать совместные проекты, которые укрепят наши отношения".

И.Гарибашвили выразил признательность президенту Азербайджана за искренний прием в Баку: "Я буду счастлив принять Ильхама Алиева в Тбилиси".

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Версия на английском языке Irakli Garibashvili: Georgia and Azerbaijan will continue to implement joint projects
Версия на азербайджанском языке İrakli Qaribaşvili: “Gürcüstan və Azərbaycan birgə layihələr həyata keçirməyi davam etdirəcək”

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