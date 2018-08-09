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    Ирак заморозил банковские операции с Ираном после введенных США санкций

    © ANNA-News

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Власти Ирака приостановили банковские переводы с финансовыми учреждениями Ирана после введенных США санкций в отношении Тегерана.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило иракское электронное издание Al-Mada.

    По его данным, министерство финансов США направило в ЦБ Ирака письмо, в котором обязало иракские банки "прекратить все операции с банками Исламской Республики", угрожая "заморозить их активы и внести в черный список".

    Как отметил советник премьер-министра Ирака по экономическим вопросам Мазхар Мухаммед, помимо банковского сектора, антииранские рестрикции коснулись и энергетики. "Правительство Ирака приступило к поиску альтернативных Ирану источников энергии в свете экономических санкций, введенных США", - сказал он. 

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