Ирак заморозил банковские операции с Ираном после введенных США санкций

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Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Власти Ирака приостановили банковские переводы с финансовыми учреждениями Ирана после введенных США санкций в отношении Тегерана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило иракское электронное издание Al-Mada.

По его данным, министерство финансов США направило в ЦБ Ирака письмо, в котором обязало иракские банки "прекратить все операции с банками Исламской Республики", угрожая "заморозить их активы и внести в черный список".

Как отметил советник премьер-министра Ирака по экономическим вопросам Мазхар Мухаммед, помимо банковского сектора, антииранские рестрикции коснулись и энергетики. "Правительство Ирака приступило к поиску альтернативных Ирану источников энергии в свете экономических санкций, введенных США", - сказал он.