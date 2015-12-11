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    Ирак закрыл свое торговое представительство в Стамбуле

    Решение принято в знак протеста против присутствия в провинции Мосул турецких военнослужащих

    Ирак закрыл свое торговое представительство в Стамбуле в знак протеста против присутствия группы вооруженных сил Турции в северной иракской провинции Найнава. Об этом сообщает Reportсо ссылкой на ТАСС.

    "Ирак закрыл свое торговое представительство в Стамбуле. Все его сотрудники покинули Турцию и вернулись в Багдад", - говорится в сообщении телеканала. 4 декабря Турция развернула группу своих вооруженных сил, включая около 130 военнослужащих, танки и артиллерию, в лагере курдского ополчения "пешмерга", где Анкара тренирует бойцов для атак на Мосул, захваченный террористической группировкой "ИГИЛ".

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