Ирак закрыл свое торговое представительство в Стамбуле в знак протеста против присутствия группы вооруженных сил Турции в северной иракской провинции Найнава. Об этом сообщает Reportсо ссылкой на ТАСС.

"Ирак закрыл свое торговое представительство в Стамбуле. Все его сотрудники покинули Турцию и вернулись в Багдад", - говорится в сообщении телеканала. 4 декабря Турция развернула группу своих вооруженных сил, включая около 130 военнослужащих, танки и артиллерию, в лагере курдского ополчения "пешмерга", где Анкара тренирует бойцов для атак на Мосул, захваченный террористической группировкой "ИГИЛ".