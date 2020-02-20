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Ирак закрыл КПП на границе с Ираном из-за коронавируса

Ирак закрыл КПП на границе с Ираном из-за коронавируса

Иракские власти закрыли в четверг один из КПП на границе с Ираном после сообщений о нескольких случаях инфицирования коронавирусом в Исламской Республике.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, министерство здравоохранения Ирака рекомендовало правительству закрыть въезд в страну всем прибывающим из Ирана, кроме дипломатов и иракских граждан.

Губернатор провинции Майсан на юго-востоке Ирака распорядился полностью закрыть пункт погранперехода аш-Шейб/Чазабе в рамках мер по борьбе с распространением вируса, а также выделить департаменту здравоохранения средства из бюджета для проведения необходимых профилактических мер.

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