Ирак закрыл КПП на границе с Ираном из-за коронавируса

Иракские власти закрыли в четверг один из КПП на границе с Ираном после сообщений о нескольких случаях инфицирования коронавирусом в Исламской Республике.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, министерство здравоохранения Ирака рекомендовало правительству закрыть въезд в страну всем прибывающим из Ирана, кроме дипломатов и иракских граждан.

Губернатор провинции Майсан на юго-востоке Ирака распорядился полностью закрыть пункт погранперехода аш-Шейб/Чазабе в рамках мер по борьбе с распространением вируса, а также выделить департаменту здравоохранения средства из бюджета для проведения необходимых профилактических мер.