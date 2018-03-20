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    Ирак выразил готовность сотрудничать с Турцией в вопросе безопасности границ

    Министр юстиции Ирака Хайдер аз-Замли сегодня принял посла Турции Фатиха Йылдыза в офисе министерства

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Иракское правительство выразило готовность сотрудничать с Турцией по вопросам обеспечения безопасности общих границ, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Министр юстиции Ирака Хайдер аз-Замли сегодня принял посла Турции Фатиха Йылдыза в офисе министерства. Во время встречи посол подтвердил готовность своей страны сотрудничать с Ираком в сфере борьбы с терроризмом.

    "Иракское правительство выразило намерение сотрудничать с Турцией по всем вопросам обеспечения безопасности на общих границах", - заявил министр.

    По словам главы ведомства, Ирак укрепляет добрососедские отношения со странами региона, в первую очередь, со своим соседом Турцией.

    Турецкий посол заявил, что на турецко-сирийских и турецко-иракских границах дислоцированы террористические группировки, и Турция начала военные операции по зачистке границ от террористов при сотрудничестве с иракским правительством.

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