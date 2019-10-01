​Ирак приостановил работу консульства в иранском Мешхеде

МИД Ирака приостановил работу своего консульства в иранском городе Мешхед после инцидента с избиением его сотрудников.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель ведомства Ахмад ас-Саххаф.

Ведомство не приводит подробностей инцидента, однако согласно сообщениям иракских СМИ, он произошел 28 сентября.

По данным агентства Shafaq, иранские службы безопасности "выследили" двоих сотрудников МИД, направленных в консульство в Мешхеде с целью совершить религиозное паломничество, а затем "избили их и заключили под стражу". Некоторые иракские СМИ сообщают, что дипломатов также оскорбляли.

Глава комитета по внешним связям иракского парламента Ширко Мухаммад заявил агентству Shafaq, что иранские власти должны официально извиниться за нападение на дипломатов.