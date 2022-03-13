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Ирак потребовал от Ирана объяснений по поводу ракетного обстрела Эрбиля

Ирак потребовал от Ирана объяснений по поводу ракетного обстрела Эрбиля Министерский совет по вопросам безопасности Ирака потребовал от иранских властей объяснений по поводу произошедшего в ночь на воскресенье ракетного обстрела города Эрбиль.
В регионе
13 марта 2022 г. 22:08
Ирак потребовал от Ирана объяснений по поводу ракетного обстрела Эрбиля

Министерский совет по вопросам безопасности Ирака потребовал от иранских властей объяснений по поводу произошедшего в ночь на воскресенье ракетного обстрела города Эрбиль.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице правительства арабской республики в Twitter.

"Ракетный удар, нанесенный с территории Ирана по иракскому городу Эрбиль, является нарушением международных принципов и норм, а также противоречит принципу добрососедства... Ирак запросил через дипломатические каналы откровенные и четкие разъяснения от иранской стороны и ожидает позиции иранского политического руководства в отношении отказа от агрессии", - указано в тексте.

Напомним, что в ночь на воскресенье расположенный на севере Ирака город Эрбиль подвергся обстрелу. По поступившей информации, несколько ракет разорвались поблизости от строящегося здания генконсульства США.

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