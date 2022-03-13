Ирак потребовал от Ирана объяснений по поводу ракетного обстрела Эрбиля

Министерский совет по вопросам безопасности Ирака потребовал от иранских властей объяснений по поводу произошедшего в ночь на воскресенье ракетного обстрела города Эрбиль.

Министерский совет по вопросам безопасности Ирака потребовал от иранских властей объяснений по поводу произошедшего в ночь на воскресенье ракетного обстрела города Эрбиль.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице правительства арабской республики в Twitter.

"Ракетный удар, нанесенный с территории Ирана по иракскому городу Эрбиль, является нарушением международных принципов и норм, а также противоречит принципу добрососедства... Ирак запросил через дипломатические каналы откровенные и четкие разъяснения от иранской стороны и ожидает позиции иранского политического руководства в отношении отказа от агрессии", - указано в тексте.

Напомним, что в ночь на воскресенье расположенный на севере Ирака город Эрбиль подвергся обстрелу. По поступившей информации, несколько ракет разорвались поблизости от строящегося здания генконсульства США.