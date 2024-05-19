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Ирак окажет помощь в поисках вертолета президента Ирана

Ирак окажет помощь в поисках вертолета президента Ирана Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани отдал распоряжение министерству внутренних дел страны оказать помощь в поисках вертолета иранского президента Ибрагима Раиси.
В регионе
19 мая 2024 г. 21:00
Ирак окажет помощь в поисках вертолета президента Ирана

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани отдал распоряжение министерству внутренних дел страны оказать помощь в поисках вертолета иранского президента Ибрагима Раиси.

Как передает Report, об этом сообщило иракское агентство INA.

Отметим, что вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

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Версия на азербайджанском языке İraq İran Prezidentinin helikopterinin axtarışına kömək edəcək

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