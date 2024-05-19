Ирак окажет помощь в поисках вертолета президента Ирана

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани отдал распоряжение министерству внутренних дел страны оказать помощь в поисках вертолета иранского президента Ибрагима Раиси.

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани отдал распоряжение министерству внутренних дел страны оказать помощь в поисках вертолета иранского президента Ибрагима Раиси.

Как передает Report , об этом сообщило иракское агентство INA.

Отметим, что вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.