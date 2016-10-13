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    Ирак направил ноту протеста Турции

    Посол Турции вызван в МИД Ирака

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Правительство Ирака направило Турции ноту в знак протеста присутствию турецких военнослужащих в Башике.

    Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирака Ахмед Джамал. 

    По его словам, посол Турции в Багдаде Фарук Каймакчы вызван в МИД и ему официально вручена нота.

    Напомним, что 500 военнослужащих ВС Турции на протяжении трех лет дислоцированы в Башике провинции Мосул. Они проводят тренинги для бойцов Курдского автономного региона на севере Ирака для борьбы против ИГИЛ.

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