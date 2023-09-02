Ирак и Иран приступили к строительству железной дороги между двумя странами

Власти Ирака и Ирана приступили к строительству железной дороги между погранпунктом Шаламче и городом Басра для организации перевозки пассажиров.

Власти Ирака и Ирана приступили к строительству железной дороги между погранпунктом Шаламче и городом Басра для организации перевозки пассажиров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иракский телеканал "Ас-Сумария".

В церемонии закладки фундамента присутствовали премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани и вице-президент Ирана Мохамад Мохбер.

Как заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, чьи слова цитирует иракский телеканал "Ас-Сумария", проект железной дороги (Шаламче-Басра) является стратегическим для Ирана и Ирака.

По его словам, он соединит железные дороги между двумя странами и дополнит международные транспортные маршруты для перевозки пассажиров из стран Центральной Азии в Ирак.