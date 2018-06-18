Иосиф Кобзон попал в больницу

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Народный артист СССР, зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон проходит курс лечения в онкоцентре, сообщает Report со ссылкой на РЕН ТВ.

Артист сам обратился в больницу с жалобами на ухудшение самочувствия, а врачи предложили ему лечь на обследование. Кобзон подтвердил информацию о своей госпитализации и заверил, что чувствует себя хорошо.

В этом году певцу, которого называют голосом эпохи, исполнится 81 год. Он занесен в «Книгу рекордов России» как самый титулованный артист страны. В его репертуаре — свыше 3 тыс. песен.