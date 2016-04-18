Иордания отзывает своего посла в Иране

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Правительство Иордании приняло решение отозвать своего посла в Иране Абдуллу Абу Руммана для консультаций по поводу вмешательства Тегерана во внутренние дела арабских стран Персидского залива, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По словам иорданского министра по делам СМИ и коммуникаций Мохаммада Момани, нынешняя политика Ирана может привести к кризису и углублению нестабильности в регионе.

Министр также призвал Тегеран строить доверительные отношения с соседними арабскими странами.